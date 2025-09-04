È ripartita questa mattina la Metropolitana di Salerno.

Il servizio Stazione Centrale – Stadio Arechi ha ripreso il via dopo gli importanti interventi di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria effettuati da RFI.

Tra i lavori realizzati in questi mesi, un nuovo marciapiede con pensilina al binario VIII con il prolungamento del sottopassaggio e un nuovo ascensore, interventi strutturali alla Stazione Centrale con importanti benefici per la gestione del traffico della metropolitana e interventi di restyling della Stazione Salerno Irno.

“Siamo estremamente soddisfatti per la conclusione nei tempi previsti di questi importanti lavori sulle nostre linee ferroviarie – ha affermato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli -. Gli interventi effettuati, che miglioreranno ulteriormente la circolazione in città e nel territorio provinciale, creano anche le più ideali condizioni per la realizzazione del prolungamento della metropolitana di Salerno verso l’aeroporto e l’università“.