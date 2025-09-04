Il Centro Biochimica, già noto per le sue prestazioni di analisi cliniche, ha ampliato la propria offerta di servizi sanitari con l’apertura di un nuovo Centro polispecialistico. Situato in via Nazionale ad Atena Lucana, accanto al laboratorio di analisi cliniche, il poliambulatorio rappresenta un’importante risorsa per la popolazione del Vallo di Diano.

La direzione è affidata al dottor Nestore Rossi, un professionista ben conosciuto e stimato nel territorio.

Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute del singolo paziente e, soprattutto, della comunità il team di Biochimica si impegna a garantire un servizio di qualità, rispondendo prontamente alle esigenze dei pazienti e riducendo i tempi di attesa, spesso gravosi, per le visite mediche.

Tra le prestazioni disponibili, il poliambulatorio offre un ampio ventaglio di esami ecografici, oltre a visite e consulenze specialistiche. Ogni servizio è svolto da professionisti qualificati, uniti dalla missione di promuovere il benessere della persona e assicurare un’assistenza sanitaria completa.

Con questa iniziativa, il Centro Analisi Biochimica conferma la propria attenzione alle necessità della comunità, mirando a migliorare l’accesso ai servizi sanitari e a contribuire concretamente alla salute del Vallo di Diano.

È possibile visitare i canali Facebook e Instagram per conoscere meglio il Centro. Per ulteriori informazioni o prenotazioni telefonare allo 0975 1963530 oppure inviare un messaggio Whatsapp al 3756526388.

