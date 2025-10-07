Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Salerno ha proceduto all’arresto di un uomo che era già noto per l’attività di parcheggiatore abusivo.

Infatti, era già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso a Piazza Amendola e alle aree limitrofe per tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso a un’area urbana (DACUR).

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria l’indagato avrebbe avvicinato un automobilista e con atteggiamento minaccioso e insistente gli avrebbe chiesto una somma di denaro per consentirgli di parcheggiare l’auto in un’area non autorizzata.

E’ stretta a Salerno sull’attività di parcheggiatore abusivo.