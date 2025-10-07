ll Consiglio regionale ha approvato all’unanimità due provvedimenti di grande rilevanza per la sanità campana: la legge sull’Onconutrizione e quella sull’Oncoriabilitazione, entrambe proposte dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino, relatore e primo firmatario dei testi.

“Le due leggi mirano a rafforzare in modo strutturato il percorso di cura del paziente oncologico, introducendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita, favorire l’aderenza alle terapie e garantire un approccio multidisciplinare e realmente umano alla malattia – ha dichiarato Pellegrino – La battaglia contro il cancro non si vince solo con le terapie farmacologiche e chirurgiche, ma anche con la capacità di sostenere il paziente in tutte le fasi del percorso. L’onconutrizione e l’oncoriabilitazione rappresentano due pilastri fondamentali di questo approccio: un’alimentazione corretta e un percorso di riabilitazione adeguato migliorano la qualità della vita, riducono gli effetti collaterali delle cure, prevengono complicanze e favoriscono il recupero fisico e psicologico”.

Il consigliere Pellegrino ha inoltre sottolineato il valore etico e civile dell’approvazione unanime da parte del Consiglio: “Queste leggi sono un segnale forte di attenzione e vicinanza a chi vive una delle prove più difficili della vita. Curare significa prendersi cura: non soltanto combattere la malattia, ma accompagnare la persona con dignità, rispetto e strumenti adeguati. Ringrazio i colleghi consiglieri che, con il loro voto unanime, hanno dimostrato sensibilità e responsabilità verso i pazienti oncologici e le loro famiglie. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che con le proprie competenze ed esperienze hanno contribuito alla stesura e all’approvazione di queste leggi”.

“Con l’approvazione di queste leggi, la Campania si pone all’avanguardia a livello nazionale nell’affrontare la sfida dell’oncologia in una visione moderna, integrata e profondamente umana” ha concluso.