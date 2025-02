Tre persone sono indagate per la morte del 49enne ciclista casertano Domenico Campanile avvenuta sabato mattina in via Fra Generoso a Salerno. L’uomo è stato travolto dalle ecoballe cadute da un camion in transito. Gravemente ferito anche un altro ciclista che si trovava in gita con la vittima.

Sono al momento indagati per omicidio stradale e lesioni l’autista del camion, un uomo di Ercolano, il titolare dell’azienda di Sarno che ha commissionato il trasporto e il responsabile dell’azienda di trasporti.

La Procura di Salerno indaga sull’ipotesi che il camion che trasportava le ecoballe, destinate a partire per la Grecia con una nave dal Porto di Salerno, procedesse a velocità in curva.

Secondo gli inquirenti l’azienda committente del trasporto avrebbe caricato le ecoballe senza cinghie e protezioni e l’azienda proprietaria del mezzo avrebbe consentito il viaggio senza il rispetto delle norme di sicurezza.

Domani sarà conferito l’incarico per l’autopsia al medico legale sulla salma dello sfortunato ciclista, mentre proseguono le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Salerno, sotto la direzione del Comandante Rosario Battipaglia.

