Tragico incidente questa mattina a Salerno.

Per cause da accertare, un camion in transito lungo via Fra’ Generoso ha perso parte del carico di ecoballe travolgendo un gruppo di ciclisti presenti sulla corsia opposta.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco con un’autogru per sollevare il carico ma per un 49enne non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Un altro ciclista è rimasto ferito gravemente e per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale.

Al momento il tratto stradale è chiuso al transito.

La segreteria provinciale FILT CGIL di Salerno esprime la sua profonda preoccupazione per quanto avvenuto sottolineando l’urgenza di adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i lavoratori e i cittadini. “E’ indispensabile un intervento immediato per migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e nelle infrastrutture viarie. È imperativo che tutte le parti coinvolte collaborino per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e a collaborare con le istituzioni e le parti sociali per garantire che le misure di sicurezza siano adeguatamente implementate e rispettate”.