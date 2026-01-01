Cagnolino perde la vita a causa del forte spavento provocato dai botti.

E’ quanto accaduto a Salerno, in zona Torrione.

La bestiola, purtroppo, non ha retto allo stress dovuto ai petardi esplosi in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.

A renderlo noto è Antonio Ferrara, segretario di Torrione Eventi Aps: “Una morte che lascia dolore, rabbia e un forte senso di impotenza e che poteva essere evitata”.

Ferrara esprime profondo cordoglio per quanto accaduto e ribadisce con forza la posizione dell’associazione contro l’uso dei fuochi d’artificio: “Quanto successo dimostra, ancora una volta, che i botti non sono un gioco né un semplice divertimento ma possono causare danni gravissimi, soprattutto agli animali, oltre a creare paura e disagio tra anziani, bambini e persone fragili. Alla luce di questo tragico evento, Torrione Eventi APS chiede maggiori controlli sul territorio affinché vengano rispettate le regole e si eviti il ripetersi di simili tragedie. Il rumore improvviso e violento dei fuochi può avere conseguenze fatali, come purtroppo è accaduto”.

L’associazione lancia un appello accorato a tutti i cittadini: scegliere il rispetto della vita, rinunciare ai botti e dimostrare senso civico.