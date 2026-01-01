Gioia all’ospedale di Lagonegro dove un minuto dopo la mezzanotte è venuto alla luce il primo nato del 2026.

Alessandro pesa 3380 grammi ed è nato alla 39esima settimana con un taglio cesareo dopo un travaglio incominciato ieri pomeriggio.

Lui e mamma Antonella, residente a Diamante, stanno bene.

Ad operare nel reparto di Ostetricia e Ginecologia è stato il dottore Francesco Lacerenza, aiutato dalla dottoressa Gabriella Cappetta, dalla strumentista ostetrica Antonella Olivieri, dall’anestesista Giuseppe Guarini e dal neonatologo Nicola Campanaro.

Alessandro è quasi sicuramente il primo nato in Basilicata del 2026, seguito da Liam venuto al mondo alle 3,49 a Matera.