Salerno: auto si ribalta in strada, feriti trasportati in ospedale
Incidente stradale nella notte a Salerno in via San Felice in Pastorano. Per cause in corso di ricostruzione il conducente di una Dacia Duster ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato in strada.
Due persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118 giunti in ambulanza.
Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.
I Carabinieri della locale Compagnia dovranno chiarire la dinamica, mentre le strada è stata ripristinata da Pissta.