Incidente stradale nella notte a Salerno in via San Felice in Pastorano. Per cause in corso di ricostruzione il conducente di una Dacia Duster ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato in strada.

Due persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118 giunti in ambulanza.

Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

I Carabinieri della locale Compagnia dovranno chiarire la dinamica, mentre le strada è stata ripristinata da Pissta.