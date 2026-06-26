Moto contro un cane vagante sull’A2 a Pontecagnano. Centauro in ospedale in codice rosso
Paura in A2 del Mediterraneo tra Pontecagnano e San Mango Piemonte dove intorno alle 19, in direzione Nord, un motociclista è rimasto ferito dopo aver urtato un cane che vagava sulla carreggiata.
Lo sventurato centauro non è riuscito ad evitare l’impatto che gli è costato delle serie ferite.
I sanitari della VOPI lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi e le squadre Anas.