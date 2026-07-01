Attimi di paura oggi a Pontecagnano.

Per cause da accertare, una donna di 53 anni è stata investita da un camion in via Salvemini, nei pressi dell’Isola Ecologica.

La Centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI che ha soccorso tempestivamente la donna e l’ha trasportata in codice rosso al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.

Presente anche la Polizia Locale per chiarire la dinamica di quanto accaduto.