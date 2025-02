Sabato mattina la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo per il quale sussiste la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo.

Quest’ultimo è stato sottoposto, sulla base delle prove acquisite nelle indagini preliminari, agli arresti domiciliari poiché ritenuto autore di furto aggravato, rapina ed estorsione.

Già gravato da numerosi precedenti per reati predatori, ha messo in atto diverse condotte perpetrate, tra luglio e ottobre 2024, ai danni di supermercati di Salerno. Ha rubato generi alimentari, ricorrendo in alcuni casi all’utilizzo di violenza e minacce ai cassieri e alla vigilanza.

Gli elementi indiziari sono stati raccolti attraverso le indagini svolte dalla Squadra Mobile con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira e le testimonianze di alcune persone presenti al momento dei fatti.

Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.