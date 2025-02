Anas ha definito le attività di collaudo dei lavori di efficientamento energetico eseguiti a servizio della galleria “Difesa” lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” nel territorio di Picerno.

Per l’esecuzione di tali attività, programmate tra le ore 21.30 di domani, martedì 4 febbraio, e le ore 2.30 di mercoledì 5 febbraio, per attenuare i disagi si rende necessaria la chiusura della tratta sulla carreggiata in direzione Sicignano compresa tra gli svincoli di Tito e Picerno (dal km 37,400 al km 31,150).

La circolazione verrà deviata in loco.

L’intervento di efficientamento energetico eseguito a servizio dell’impianto di illuminazione del tunnel, per un investimento complessivo dell’intervento di oltre 1,8 milioni di euro, ha permesso di potenziare gli impianti tecnologici e le opere a servizio del tunnel secondo le più recenti normative in materia, con grandi benefici in termini di sicurezza e percorribilità della infrastruttura, oltre che di risparmio energetico.