“Non ci sono frasi di circostanza, ma profonda amarezza da parte nostra. Dico subito che non ci sono alibi, poi parleremo di quanto accaduto in queste settimane. Ci hanno fatto molto innervosire per il gol annullato, per il rigore non dato, per situazioni evidenti. Il problema è che non dovevamo arrivare a questi playout. Risponderemo con i fatti, ve lo posso assicurare”.

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, è intervenuto in sala stampa dopo la retrocessione in Serie C.

“Già in queste settimane, con la proprietà, stavamo impostando il futuro di questo club seppur in una serie diversa. Non indietreggiamo rispetto a quella che sarà la nostra presenza a Salerno per un progetto che ci vedrà in serie C e che prevede un rilancio del club – afferma – Condanniamo gli episodi di violenza, ma non si doveva arrivare a questi playout e gli animi si accendono anche a causa di episodi dubbi”.

Il riferimento è ai momenti di tensione vissuti al 75′ quando l’arbitro Doveri ha sospeso la partita a causa dei disordini dei tifosi.

“Continuiamo le nostre battaglie legali, il campionato è stato falsato dal 13 maggio e in tutte le sedi agiremo con determinazione e convinzione“, conclude.

