Termina qui la corsa per la salvezza della Salernitana che retrocede in Serie C.

A causa dei disordini in campo, la partita tra Salernitana – Sampdoria è stata interrotta sullo 0-2.

Al 75′ l’arbitro Doveri ha mandato tutti i giocatori negli spogliatoi sospendendo momentaneamente la partita, nel frattempo lo stadio ha iniziato pian piano a svuotarsi. Trascorsi i 15′ canonici, si è deciso di riprendere il match ma un minuto dopo è stato nuovamente interrotto e, dopo il colloquio con i capitani delle squadre in campo, Doveri ha annunciato la fine della partita: Salernitana – Sampdoria 0-2.

Il risultato della sfida non verrà omologato, ma viene assegnato lo 0-3 a tavolino.

I tifosi granata dopo il secondo gol della Sampdoria hanno mostrato dalla curva tutto il loro disappunto lanciando fumogeni in campo, un petardo e addirittura seggiolini, perciò la decisione di terminare lì la partita. Al 49′, infatti, Sibilli ha segnato il raddoppio della Sampdoria. La Salernitana ha continuato a giocare con grande cuore, ma con scarsa lucidità.

Per restare in Serie B la Salernitana avrebbe dovuto vincere con almeno due goal di scarto con qualsiasi risultato, ma nella partita di ritorno dei playout contro la Sampdoria, giocata questa sera all’Arechi, i granata hanno incassato due gol.

La partita è stata particolarmente accesa sin dal primo fischio, quando la Salernitana ha provato a mettere pressione alla Sampdoria, ma attaccando senza grossa lucidità. Il primo tempo si è concluso con un gol annullato a Ferrari per un fallo di mano e una manciata di minuti più tardi, al 38′, la Sampdoria si è portata in vantaggio di un punto con una conclusione al volo di Coda.

Lo stadio si è svuotato prima della fine del match. Finisce qui il sogno granata.