Prenderanno il via il 5 luglio i saldi in Basilicata e dureranno fino al 2 settembre.

Ad annunciarlo è Confcommercio che ha pubblicato il calendario con le date dell’inizio delle promozioni estive in tutta Italia, oltre ad alcuni consigli per evitare di incappare in potenziali truffe e affari non convenienti.

Confcommercio ricorda innanzitutto l’obbligo dei rivenditori ad accettare le carte di credito per i pagamenti. Vanno anzi favoriti i pagamenti cashless e non si può proporre come unica modalità quella del pagamento in contanti. La prova dei capi d’abbigliamento e il cambio dei prodotti acquistati non sono obbligatori ma sono a discrezione del negoziante. Se è danneggiato o non conforme scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Un aspetto a cui bisogna prestare attenzione è il cartellino. Il negoziante è obbligato a indicare prezzo di partenza, percentuale di sconto e prezzo finale. Ecco perché conviene sempre verificare i prezzi di ciò che interessa acquistare prima dell’inizio dei saldi, così da valutare l’effettiva convenienza della spesa di quel determinato articolo. Inoltre, i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Anche quest’anno è stato confermato il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti dall’inizio.