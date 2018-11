“Il sogno di Angelo”, un progetto editoriale illustrato, composto da un libro, un video e una colonna sonora di accompagnamento alla lettura, è stato presentato ieri presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Il progetto, nato tre anni fa da Licio Esposito, Paola Vacca, Marta Dal Prato e Peppe Ruggiero, è frutto dell’esigenza di raccontare la storia di Angelo Vassallo in un libro illustrato e di poche parole, ma di grande suggestione. L’opera, oltre a conservare e mantenere viva la memoria di Vassallo, sostiene “Un Angelo per Camilla”, un rifugio per cani ad Acciaroli dove volontari del posto raccolgono e accudiscono i randagi del territorio cilentano.

All’incontro ha preso parte uno degli autori, Licio Esposito, che oltre ad illustrare le potenzialità del progetto multimediale, ha fornito una intensa immagine di Vassallo, che con il suo esempio e partendo dalla bellezza del suo territorio ha creato le condizioni affinché il vivere quotidiano diventasse cura e attenzione al bene comune. Tra gli interventi anche quello dell’attore Marco Villani che ha letto passi tratti da “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, romanzo molto amato dal “Sindaco pescatore”.

“Il Sogno di Angelo”, presentato agli allievi delle classi prime del Liceo, ad una rappresentanza di studenti degli altri plessi dell’Istituto Cicerone e di allievi dell’Istituto Comprensivo “Camera” di Sala Consilina, ha colpito profondamente i presenti, che hanno seguito con interesse la storia di un personaggio ancora poco noto ai giovanissimi. La presentazione si è conclusa con un ricco dibattito, grazie anche alle riflessioni espresse dalla Dirigente scolastica Antonella Vairo, che ha sottolineato e apprezzato l’alta valenza formativa del progetto, sia per i giovani sia per gli adulti, e del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, per il quale l’importanza del ricordo può fungere da esempio per gli attuali e futuri amministratori.

– Chiara Di Miele –