A Sala Consilina arriva la rete di ricarica veloce per veicoli elettrici nella zona PIP Mezzaniello

La Giunta comunale di Sala Consilina con una delibera ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra il Comune e la società Enel X relativo all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale.

Il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16 marzo scorzo ha già aderito ad un protocollo d’intesa con Enel Energia Spa che ha consentito l’installazione di due colonnine site in adiacenza dell’area del parcheggio comunale lungo Via Matteotti.

A seguito degli accordi già presi, l’Amministrazione comunale ha ritenuto l‘area di parcheggio nella zona PIP Mezzaniello idonea ed in posizione strategica rispetto al progetto EVA+ per la posa in opera di una colonnina per la ricarica veloce di veicoli elettrici. Per i lavori di impianto non ci sarà alcun onere economico, diretto e indiretto a carico del bilancio comunale.

La decisione è stata presa a seguito del sollecito da parte dell’Unione Europea di interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra urbani, indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto questi strumenti di salvaguardia dell’ambiente idonei per attuare la politica energetica per lo sviluppo economico, sociale ed ambientale della comunità essendo tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela dell’aria.

