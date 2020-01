Sala Consilina: perde il controllo dell’auto e si schianta contro i pali dell’illuminazione. Un ferito

Un incidente stradale è avvenuto nella notte lungo via Nazionale in località Fonti a Sala Consilina.

Per cause in corso di accertamento un ragazzo di origini rumene ha perso il controllo della sua Fiat Punto che è finita contro due pali della pubblica illuminazione.

Prontamente sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Per lui 30 giorni di prognosi e ricovero nel reparto di Chirurgia.

Presenti per i rilievi del caso i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

L’auto è stata rimossa dal Soccorso Stradale Pastore di Sala Consilina mentre la strada è stata ripulita e ripristinata dalla Arechi Multiservice Ditta Paciello di Sassano.

– Annamaria Lotierzo –