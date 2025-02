Attimi concitati venerdì sera a Sala Consilina quando un giovane del posto è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia.

Il 23enne, mentre viaggiava a bordo della sua auto, non si è fermato all’alt intimatogli dai militari dell’Arma nel corso di un controllo. Inoltre, secondo quanto rilevato dagli stessi carabinieri presenti sul posto, avrebbe lanciato dal finestrino della vettura un pacchetto contenente dell’hashish.

In seguito, quando i militari sono riusciti a fermarlo avrebbe mostrato evidenti segni di nervosismo dando letteralmente in escandescenze. Per questo motivo si è proceduto al suo arresto con l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Per il 23enne salese la Procura della Repubblica ha disposto gli arresti domiciliari.