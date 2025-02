Non ce l’ha fatta l’80enne coinvolto in un incidente lungo la SS18 a Battipaglia, nei pressi dello svincolo autostradale.

La Hyundai a bordo della quale si trovava l’uomo con la moglie e il nipote, per cause da accertare, si è scontrata con un camion per poi incastrarsi sotto un altro mezzo pesante presente lungo la strada.

L’uomo a causa delle serie ferite era stato ricoverato all’ospedale “Ruggi” di Salerno e proprio qui nella giornata di domenica il suo cuore ha cessato di battere, nonostante tutti gli sforzi dei sanitari di salvargli la vita.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.

