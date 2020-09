Sala Consilina: non dà notizie di sè, Vigili del Fuoco lo trovano in casa riverso nel sangue. Ricoverato

E’ stato provvidenziale questa mattina l’intervento dei Vigili del Fuoco all’interno di un’abitazione in via Mezzacapo a Sala Consilina. Da qualche giorno, infatti, non si avevano più notizie di un uomo che vive in un appartamento del posto.

I caschi rossi guidati dal caposquadra Ernesto Bruno sono riusciti ad entrare in casa scavalcando il balcone e rompendo un vetro.

Una volta all’interno hanno trovato l’uomo a terra in cucina riverso in una pozza di sangue.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

– Chiara Di Miele –