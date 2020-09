Montesano posticipa il rientro a scuola. Alunni in classe il 28 settembre

A Montesano sulla Marcellana si ritorna a scuola lunedì 28 settembre. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Rinaldi considerato che quasi tutti i plessi scolastici sono sede di seggi elettorali.

“Sentita la Dirigente Scolastica del nostro Istituto Omnicomprensivo sulla necessità di avere a disposizione ulteriori utili giorni per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza per un sereno rientro a scuola, con specifica ordinanza si rinvia l’inizio dell’anno scolastico” annuncia il primo cittadino.

Gli studenti di Albanella, invece, ritorneranno a scuola il prossimo 1° ottobre. Con un’ordinanza il sindaco Enzo Bagini ha posticipato la riapertura rispetto alla data ufficiale di rientro a scuola prevista in Campania per il 24 settembre.

L’ordinanza è stata emanata dopo aver ascoltato i Dirigenti scolastici, considerato che gli Istituti presenti sul territorio comunale sono anche sede di seggio elettorale per il Referendum costituzionale e per le Elezioni Amministrative in corso.

Sono diversi i paesi del Salernitano che in questi giorni stanno posticipando la riapertura delle scuole rispetto alla data regionale.

– Chiara Di Miele –