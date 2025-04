Tragico epilogo a Sala Consilina per la giovane rimasta coinvolta nel giorno di Pasqua in un incidente in località Fonti.

Il cuore di Angelica Gargano, 21enne, ha cessato di battere oggi al “Ruggi” di Salerno dove era ricoverata in condizioni gravissime.

La 21enne per cause da accertare aveva dapprima perso il controllo del veicolo per poi ribaltarsi.

Sgomento e dolore a Sala Consilina e nel Vallo di Diano per la tragica notizia di una giovane vita spezzata.

