Sala Consilina: l’utilizzo dei Fondi Europei al centro dell’incontro tra Movimento 5 Stelle e cittadini

Si è svolto ieri, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “G.Camera” di Sala Consilina, l’incontro “Provincia di Salerno, Europea, Fondi Europei: organizziamo il futuro” , organizzato dal “Meetup Amici di Beppe Grillo Vallo di Diano“.

Questo incontro rientra nel “Tour Fondi Europei” del 2019 ed è stato organizzato dalla senatrice Felicia Gaudiano che nella presentazione ha sottolineato l’importanza dei fondi europei.

“Siamo qui per darvi delle informazioni sull’utilizzo dei fondi comunitari – ha commentato il senatore Francesco Castiello – E’ una materia che in questa Regione diventa particolarmente delicata. La Regione Campania è l’ultima nell’utilizzo dei fondi. Questo è un delitto sociale perché ha il 52% dei giovani disoccupati e c’è capacità di programmazione e spesa. Gran parte dei fondi vengono restituiti inutilizzati e gli amministratori si caricano di una pesantissima responsabilità morale. In questi giorni il Governatore De Luca consuma pillole di stupidità e non avendo argomenti si lascia andare alle invettive. Alla sue invettive ho replicato con documenti ufficiali. Le nostre zone sono spopolate e i giovani vanno via. Noi abbiamo bisogno che l’Europa rispetti l’articolo 174 che dice che il divario tra regioni deve essere rimosso”.

“Sono ben contenta di partecipare a questi incontri ma questo è un lavoro che noi facciamo in più rispetto alle nostre funzioni – ha commentato l’europarlamentare Isabella Adinolfi – Lo facciamo perché c’è una spaventosa carenza amministrativa nella nostra Regione di cui portiamo i segni e le cicatrici ogni giorno. Io nel mio lavoro devo fare il bene del territorio”.

Presenti all’incontro pubblico anche il consigliere regionale pentastellato Michele Cammarano e la senatrice e membro della Commissione Politiche Europee Luisa Angrisani. La relazione tecnica su come poter usufruire al meglio dei fondi è stata affidata alla dottoressa Anna Guida.

– Annamaria Lotierzo –