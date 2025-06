A 95 anni si reca al seggio per votare ai referendum.

E’ quanto accaduto oggi a Sala Consilina dove la signora Rosa De Prisco, nonostante le difficoltà motorie dovute all’età, ha espresso il suo voto per i 5 quesiti referendari sul lavoro e sulla cittadinanza.

Rosa, vedova, non ha mai mancato un appuntamento con le urne, come lei stesso ha raccontato: “Non ho mai salta to un voto e finché posso continuerò a farlo”.

L’anziana elettrice è arrivata al seggio accompagnata sulla sedia a rotelle tra l’incredulità degli scrutatori ed elettori presenti svolgendo il suo dovere civico con grande determinazione.