La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, fa sapere che l’azienda Ferramenta Nola è tra le imprese che ospiteranno uno stage retribuito nell’ambito del Progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e realizzato in collaborazione con Invitalia.

“La Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Aquino – ha voluto abbracciare questo progetto a cui ha aderito con entusiasmo la Ferramenta Nola di Sala Consilina dando la propria disponibilità ad ospitare giovani con alta specializzazione, laureati presso l’Università di Salerno. Lo stage retribuito presso la sede della Ferramenta Nola avrà inizio a giugno e vedrà protagonista una giovane neo laureata. Avrà una durata di 6 mesi e sarà incentrato sulle materie di import export, amministrazione, finanza e contabilità. Un ringraziamento particolare va all’Hub Rete di Salerno e alla Camera di Commercio Salerno, ma anche alle aziende che vogliono investire e formare i giovani nella propria terra, come la Ferramenta Nola. Un grande in bocca al lupo alla giovane neo laureata che ha applicato al bando uno Stage per Te e che intraprenderà questo nuovo percorso lavorativo nella sua terra natia, dopo aver completato gli studi, dando impulso a concetti per noi fondamentali quali la tornanza e la restanza”.

La Ferramenta Nola si è detta “orgogliosa di aver partecipato alla misura agevolativa di Invitalia relativa al Progetto Rete e di poter contribuire concretamente alla formazione dei giovani laureati del territorio. Un sentito ringraziamento a Maria Antonietta Aquino e al suo staff per il prezioso supporto, fondamentale per il successo dell’iniziativa”.

