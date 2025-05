Una nuova colonnina che eroga acqua potabile è stata donata dalla Russo Service di Sala Consilina al Plesso di Sant’Antonio dell’Istituto Comprensivo “Camera”. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione nel corso di una giornata di sensibilizzazione contro l’utilizzo della plastica.

Presenti il sindaco Domenico Cartolano, l’assessore all’Ambiente Teresa Paladino, la Dirigente scolastica Antonella Vairo e il presidente del Consiglio d’Istituto Pietro Pernetti.

Per l’occasione i bambini hanno potuto assistere ad una lezione sul rispetto dell’ambiente tenuta da Luigi Maria Gentile e Angelo Trezza, referenti per il Vallo di Diano di Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento causato dalla plastica.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione della colonnina sono stati ringraziati l’amministratore della Russo Service Giuseppe Russo e la Responsabile amministrativa Michela Russo, presente insieme al piccolo Michele Trezza.

“Siamo consapevoli che sensibilizzare i bambini sia un utile investimento che gli consente di comprendere l’importanza che un piccolo gesto quotidiano garantisca un futuro migliore. Ringrazio il sindaco e l’Amministrazione comunale, la Dirigente scolastica Antonella Vairo e la Responsabile di Plesso Rosa Mega, il Consiglio d’Istituto che ci hanno dato l’occasione di contribuire alla diffusione del messaggio Plastic Free e di sostenere un progetto di sensibilizzazione nelle scuole atto a ridurre l’inquinamento ambientale causato dall’eccessivo uso della plastica. Un grazie anche a tutte le maestre che quotidianamente affiancano i nostri bambini nel loro percorso di crescita, rendendo possibile la concretizzazione di tutte le attività” ha affermato Michela Russo.