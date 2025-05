Nell’aprile del 2023 si è svolto un incontro alla Provincia di Salerno relativo ai lavori programmati nel 2021 su tre viadotti della SS517/VAR “Bussentina”, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. Al tavolo hanno partecipato la Regione Campania, la Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati, con l’obiettivo di condividere le future scelte di cantierizzazione e deviazione della circolazione durante l’esecuzione degli interventi al fine di salvaguardare le stagioni estive.

Durante l’incontro del 2023 Anas ha confermato che, prima dell’avvio dell’intervento per la demolizione e ricostruzione del viadotto Santolia II, sarebbe stato realizzato un bypass provvisorio, parallelo al tracciato dell’esistente viadotto, della lunghezza di circa 100 metri e volto a garantire la continuità della circolazione sulla SS517 per il periodo estivo, prevedendo l’ultimazione della realizzazione del nuovo viadotto entro la primavera del 2024. Ma le previsioni sono smentite dai fatti, in quanto ad oggi la circolazione è fortemente rallentata dalla presenza di un’interruzione che lascia presagire il peggio con l’arrivo della imminente stagione balneare.

“A noi della Piazza Schierarsi Cilento-Vallo di Diano sorge il dubbio che i turisti, i pendolari, i residenti nei comuni interessati dai lavori debbano attendersi per l’estate 2025 una calda e lunga sosta sulla Bussentina per raggiungere le loro mete. Dallo stato dei luoghi sembra che si ripresenti puntualmente ad ogni stagione estiva lo stesso problema e quindi chiediamo ai Sindaci dei Comuni i cui territori sono attraversati dalla Bussentina (Santa Marina, Torre Orsaia, Morigerati, Caselle in Pittari, Sanza e Buonabitacolo) di attivarsi tempestivamente presso l’Anas per scongiurare ulteriori disagi al traffico” fanno sapere gli associati Francesco Argento, Lucia Caggiano, Giovanni De Lauso e Mariano Pellegrino.

Contestualmente all’esecuzione di questo primo lavoro si sarebbe dovuto procedere ad effettuare interventi di ripristino della Bussentina, di competenza della Regione Campania e gestita dalla Provincia di Salerno, che attraversa l’abitato di Caselle in Pittari ed è chiusa a causa di una frana tra Caselle in Pittari e Morigerati da tempo immemore.

“Ci si è impegnati ad effettuare questo tracciato alternativo, parallelo alla variante Bussentina, indispensabile per la circolazione per circa 4 km a causa dei lavori sui viadotti Santolia I e Zerme, nel periodo temporale compreso tra settembre 2024 e giugno 2025, al fine di evitare disagi alla viabilità estiva – continuano da Schierarsi -. Al riguardo chiediamo ai Sindaci dei Comuni i cui territori sono attraversati dalla Strada Statale 517 di verificare a che punto sono i lavori relativi a tale tracciato alternativo e di attivarsi tempestivamente presso l’Anas che ha dato la disponibilità alla sistemazione della frana e presso la Regione Campania che dovrebbe provvedere alla messa in sicurezza del costone roccioso, al fine di non arrecare ulteriori danni alla circolazione con inevitabili ricadute economiche negative sulla stagione estiva 2025 del Golfo di Policastro e delle altre mete turistiche“.