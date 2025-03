Una Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne con il sorriso a Teatro in Sala, il prossimo 8 marzo, grazie al nuovo spettacolo di Giobbe Covatta.

Con inizio alle ore 20:30, il noto attore porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina lo spettacolo dal titolo “SCOOP (Donna Sapiens)”, scritto a quattro mani con Paola Catella.

Il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile. Passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.

Lo spettacolo di Giobbe Covatta arriva a Teatro in Sala grazie alla collaborazione tra la direzione artistica della storica rassegna nazionale di arti performative, giunta alla XXVIII edizione, e la Fondazione della Comunità Salernitana, con la quale in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne si rinnova la collaborazione di impegno civile. Infatti, i proventi dello spettacolo di Giobbe Covatta saranno devoluti al Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, a sostegno del prezioso lavoro svolto nell’ambito della violenza di genere.

L’impegno civile dell’evento dell’8 marzo a Teatro in Sala è impreziosito anche dall’adesione della Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, le quali hanno deciso di condividere il messaggio di attenzione alla condizione della donna nella società contemporanea che la direzione artistica della rassegna e la Fondazione della Comunità Salernitana lanciano con lo spettacolo.

Informazioni sui biglietti possono essere richieste al numero telefonico 347 0726391.