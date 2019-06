Sala Consilina: il gruppo “SaleSi” pungola l’Amministrazione sulla questione Tribunale e Carcere

Il gruppo di opposizione consiliare “SaleSi” ha avanzato all’Amministrazione comunale di Sala Consilina le richieste di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale la questione Tribunale e Carcere. Inoltre i consiglieri guidati dal capogruppo Domenico Cartolano hanno chiesto chiarimenti in merito all’organizzazione degli eventi estivi, della festa organizzata da Sala Viva, sulla proposta di streaming e sulla destinazione dei materiali di pregio rimossi da Corso Vittorio Emanuele.

I consiglieri comunali Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino chiedono che vengano posti all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare una serie di argomenti. Preso atto delle dichiarazioni del ministro della Giustizia Bonafede in ordine alla possibile riapertura del Tribunale di Sala Consilina, la minoranza consiliare esprime la necessità di chiedere, tramite i rappresentanti parlamentari salernitani, un urgente incontro con il guardasigilli, a cui dovrà partecipare una rappresentanza dei Sindaci e degli Enti interessati, per verificare le reali possibilità e le condizioni per un ripristino del Presidio Giudiziario di Sala Consilina, unico Tribunale in Italia accorpato ad un Tribunale fuori regione, e di adottare una delibera da trasmettere a tutti i Comuni del comprensorio per un’analoga iniziativa di Giunta, in prospettiva di Consigli comunali monotematici, nonché al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione Campania, ai consiglieri regionali e ai parlamentari salernitani.

“SaleSi”, inoltre, chiede di conoscere quali sono le iniziative che il Comune intenderà intraprendere per la riapertura del Carcere, se è stato nuovamente sollecitato un incontro con il ministro della Giustizia e a che punto è il tavolo tecnico instaurato con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

La minoranza, inoltre, chiede di conoscere la destinazione e l’eventuale riutilizzo della pietra di Padula (materiale di pregio) rimossa dopo i lavori di rifacimento del marciapiede di Corso Vittorio Emanuele ed i nuovi materiali che saranno utilizzati, di predisporre il regolamento comunale che disciplini lo streaming delle sedute consiliari, di avere conoscenza della programmazione di eventi culturali, associativi e grastronomici per il 2019 e la pianificazione della programmazione del 2020 e successivi, con unico tabellone annuale e chiede, ancora, di accedere agli atti prodromici della festa organizzata dall’Amministrazione per lo svolgimento regolare dell’evento, dalla SCIA per la somministrazione delle bevande all’organizzazione del piano di sicurezza.

– Chiara Di Miele –