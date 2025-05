Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del 1° Festival Nazionale di Teatro/Scuola “Mythikòn Teatro Classico” Città di Sala Consilina 2025.

L’appuntamento prenderà il via il 23 maggio con 2 giorni di spettacoli, 7 Istituti scolastici provenienti da tutta Italia, 250 ragazze e ragazzi in scena, 60 ragazze e ragazzi impegnati nel PCTO, 20 ragazze e ragazzi impegnati nello spettacolo fuori concorso e 400 ragazze e ragazzi in platea.

Il Festival è stato fortemente voluto dal Comune di Sala Consilina, dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” e da “La Cantina delle Arti”. Il progetto è seguito dal direttore artistico Enzo D’Arco e dalla tutor Paola D’Angelo.

Le ragazze e i ragazzi del Liceo Classico del “Cicerone” che frequentano il progetto di Laboratorio teatrale “Il nostro Teatro Classico”, sostenuto da Scuola Viva Campania, voluto dalla Regione Campania e dall’assessore Lucia Fortini, sono alle prese con gli ultimi giorni di prove prima del debutto previsto per il 24 maggio alle ore 18:00, quando presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta” debutteranno portando in scena “Antigone – Non per odiare sono nata, ma per amare” di Sofocle.