Ennesimo incendio in un’area situata alle spalle del Centro Sportivo Mary Rosy, in via Lago di Caldonazzo, a Pontecagnano.

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Salerno sono dovuti intervenire per estinguere un rogo che si era sviluppato in una zona cosparsa da rifiuti.

Non è la prima volta che i caschi rossi si trovano a dover intervenire sul posto, da tempo infatti quell’area, già interessata da procedimenti amministrativi, è diventata una discarica a cielo aperto nella quale si verificano incendi.

Dell’accaduto è stata prontamente avvisata anche la Polizia Municipale per le attività di propria competenza.