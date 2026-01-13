Sala Consilina: entusiamo sulla pista di pattinaggio su ghiaccio per gli studenti del Liceo Classico “Cicerone”
Un’esperienza nuova, dinamica e ricca di entusiasmo per gli studenti del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” coinvolti in una speciale attività di pattinaggio su ghiaccio sulla pista allestita in Piazzetta Pappafico a Sala Consilina.
L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle ore di Educazione Fisica, offre ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi a uno sport poco diffuso nel nostro territorio, sperimentando equilibrio, coordinazione e spirito di squadra in un contesto sicuro e stimolante.
C’è stata un’apertura straordinaria della pista riservata esclusivamente agli studenti assistiti da personale qualificato presente in rapporto 1:15 per garantire supporto e sicurezza.
Un’occasione educativa che unisce movimento, divertimento e scoperta. Questa esperienza rappresenta un modo diverso di vivere l’educazione motoria, valorizzando il benessere, la socialità e la curiosità dei ragazzi.