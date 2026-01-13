Nei giorni scorsi a Perito i Carabinieri della Stazione di Gioi Cilento hanno arrestato padre e figlio, sottoposti ad indagini per detenzione e porto abusivo di arma clandestina.

In particolare, i Carabinieri hanno controllato un’auto su cui viaggiavano gli indagati e a seguito di perquisizione hanno trovato una pistola con matricola abrasa calibro 7,65, con relative munizioni occultate sotto la scocca dell’auto.

Altri proiettili sono stati ritrovati nell’abitacolo del veicolo.

Padre e figlio sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania in attesa della prescritta convalida da parte del GIP. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.