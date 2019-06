Sala Consilina: con il giuramento del Sindaco ha inizio il percorso della nuova Amministrazione

Si è riunito questa sera il primo Consiglio comunale di Sala Consilina a seguito della tornata elettorale del 26 maggio scorso, che ha visto la riconferma del sindaco uscente Francesco Cavallone e l’elezione dei consiglieri comunali che, per i prossimi cinque anni, occuperanno gli scranni dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Cavallone ha prestato, davanti ad un’aula consiliare gremita per l’occasione, il solenne giuramento di rito, impegnandosi a rappresentare e guidare nel migliore dei modi la città e ad ascoltare le istanze e le necessità di tutti i cittadini. “Sono onorato della fiducia che la gente ci ha dimostrato e cercheremo in ogni modo di meritarla, impegnandoci per il bene della nostra cittadina. La stella polare del nostro lavoro sarà il bene di Sala Consilina – ha affermato – e cercheremo di favorire uno sviluppo sostenibile in tutti i settori, perseguendo un benessere non soltanto economico ma anche sociale. Viviamo un momento storico difficile, carico di difficoltà e tensioni sociali ed in questo contesto cercheremo di coniugare il sociale con la sostenibilità economica, lo sviluppo con la tutela dell’ambiente. Servirà lo sforzo di tutti, per questo auspico la collaborazione anche dei gruppi di opposizione”.

Domenico Cartolano, rappresentante del gruppo politico “Salesi”, si è congratulato con il Sindaco per il successo elettorale ed ha rivolto il suo augurio di buon lavoro alla nuova Amministrazione. “Faremo un’opposizione costruttiva, – ha affermato – non voteremo mai contro provvedimenti che mirano al bene di Sala Consilina. Non siamo abituati a fare inutili barricate e collaboreremo sicuramente se la maggioranza adotterà misure valide, con la speranza di venire ascoltati per le proposte che faremo”.

Anche Alessandro Carrazza, a capo del gruppo politico “Evoluzione Sala” , ha auspicato un nuovo corso, all’insegna della collaborazione nell’interesse comune. “Faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutti – ha dichiarato – e spero di vedere anche nei prossimi Consigli comunali questa partecipazione da parte della gente”.

Il Consiglio ha infine proceduto alla nomina dei componenti della Giunta comunale, della Commissione elettorale comunale e dei componenti della Commissione comunale per la formazione ed aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Appello e di Corte di Assise di Appello.

– Lorenzo Stavola –

