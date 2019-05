Sala Consilina: cagnolino rimane incastrato sotto un muro. Salvato dai Vigili del Fuoco

Si è conclusa con un lieto fine la spiacevole avventura che questa mattina a Sala Consilina ha avuto come protagonista uno sventurato cagnolino.

L’animale, infatti, è caduto in un sottoscala vicino ad un edificio in via Godelmo ed è rimasto incastrato all’interno di un muro.

Ad udire i suoi guaiti, in difficoltà perchè non riusciva a liberarsi da solo, sono stati i dipendenti del vicino bar “Scacco Matto” che hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco non sapendo come mettere in salvo il cane.

Sul posto sono quindi giunti i caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina che sono riusciti a liberare l’animale non senza difficoltà, considerato il luogo poco agevole. Vicino al luogo dell’accaduto era presente anche un altro cagnolino.

Sul posto anche gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale che hanno preso in carico i due cani. Chi volesse adottarli può quindi rivolgersi ai caschi bianchi del Comune di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –