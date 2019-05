In sella ad una moto con l’eroina in tasca. Arrestata una coppia a Salerno

Ieri pomeriggio, nella zona orientale di Salerno, una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Salerno è intervenuta per controllare due giovani con fare sospetto in sella ad un ciclomotore.

Si tratta di un ragazzo e una ragazza, D.M.S. e P.G., trovati in possesso di 10 dosi di eroina e denaro di piccolo taglio.

Dopo gli accertamenti i due sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente e messi disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha fissato per oggi l’udienza per direttissima.

Gli agenti intervenuti hanno sequestrato l’eroina, il denaro contante provento dello spaccio, il telefono cellulare e alcuni fogli manoscritti in possesso della coppia.

– Chiara Di Miele –