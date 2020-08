Sala Consilina: autocarro disperde carico di pomodori sulla S.P.49. Disagi al traffico cittadino

Disagi al traffico questa mattina a Sala Consilina lungo la Strada Provinciale 49 che conduce in località Sant’Antonio.

Per cause in corso di accertamento un autocarro che trasportava pomodori ha perso sulla carreggiata parte del carico. L’asfalto si è quindi riempito di pomodori che hanno reso difficile il transito delle numerose automobili presenti in strada in quel momento.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’Arechi Multiservice – Ditta ESA Paciello di Sassano per la pulizia e il ripristino del tratto di strada interessato dalla perdita del carico. Presenti anche gli operatori del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –