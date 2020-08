Sassano: annullata la 10^ Festa dell’Emigrante in programma per questa sera

E’ stata annullata la 10^ Festa dell’Emigrante in programma per questa sera in Piazza Umberto I a Sassano. La decisione giunge dopo le ultime disposizione del Governo in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

Come noto, infatti, da oggi sarà obbligatorio indossare la mascherina dalle 18 alle 6 in tutti i luoghi pubblici all’aperto che prevedono assembramento di persone.

La Festa dell’Emigrante a Sassano è un appuntamento che si ripete il 17 agosto da ben dieci anni e serve a salutare ed accogliere tutti gli emigranti sassanesi che fanno ritorno in Italia per le ferie estive.

– Chiara Di Miele –