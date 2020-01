Si è svolto questa mattina il convegno dal tema “La donazione del sangue da cordone ombelicale” nell’Aula Magna dell’ITIS-IPSIA dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Monte Pruno e il Circolo Banca Monte Pruno ed è rivolto alle classi quarte e quinte dell’Istituto per sensibilizzare i giovani sulla donazione allogenica come atto di solidarietà, di grande valenza sociale e speranza di cura e di vita.

Al convegno sono intervenuti la Dirigente scolastica Antonella Vairo che ha introdotto i lavori, il segretario del Circolo Banca Monte Pruno Luigi Macchia che ha presentato il progetto sulla donazione del sangue da cordone ombelicale e la collaborazione tra il Circolo e l’ospedale “Luigi Curto” di Polla ed il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia Francesco de Laurentiis il quale ha esposto le fasi cliniche ed il valore deontologico della donazione del cordone ombelicale.

“Il sangue – ha dichiarato de Laurentiis – contenuto nel cordone ombelicale è ricco di cellule staminali, ossia cellule giovani capaci di rigenerare piastrine, globuli bianchi e globuli rossi. Le cellule staminali del cordone ombelicale sono una valida alternativa al trapianto di midollo osseo, come risulta tra gli ultimi studi scientifici e sono in grado di salvare molte vite umane”.

Il dottor de Laurentiis ha, infine, focalizzato l’attenzione sul Punto Nascite di Polla come riferimento per tutti gli abitanti del Vallo di Diano e delle zone limitrofe.

– Chiara Di Miele –