Sala Consilina: alla Scuola Socrates formazione a distanza e i corsi gratuiti e remunerati dalla Regione

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso e l’impossibilità di fare formazione come di consueto, la Socrates – Scuola di formazione accreditata di Sala Consilina ha pensato a nuovi corsi e tecniche per la formazione a distanza per trasferire attività su una piattaforma con lezioni frontali e contenuti multimediali fruibili in streaming e con un download in esclusiva per gli allievi.

Con Socrates è possibile anche scegliere tra ben 49 percorsi universitari eCampus, di cui è partner ufficiale. Con la possibilità di avere a disposizione un tutor personale e di tenere gli esami anche in sede in videoconferenza ed in co-presenza con il tutor.

Inoltre sono prenotabili i corsi che rientrano nel pacchetto “Lavoro Sicuro”, tra cui quelli per Operatore Socio Sanitario, Estetista, Parrucchiera, Idraulico Forestale, Animatore Sociale e Saldatore.

Entro il 31 maggio è possibile iscriversi anche ai corsi gratuiti e remunerati che rientrano nel catalogo della formazione della Regione Campania di cui la Scuola Socrates è partner privilegiato. Si tratta dei corsi per Operatore per l’assistenza familiare, Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative, Giardiniere, Web designer e Operatore del punto vendita.

La Scuola Socrates si trova in via San Rocco a Sala Consilina. Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 0975/23986 – 393/8048150 oppure scrivere a formazionesocrates@gmail.com.

– Chiara Di Miele –