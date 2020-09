Sala Consilina: alla DFL presentata la O.ME.P.S. BricUp Battipaglia, squadra di Basket in Serie A1 Femminile

Ancora una volta l’azienda DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina supporta lo sport e un progetto legato ai giovani. Questa mattina, infatti, nella Sala Rossa dell’azienda di proprietà della Famiglia Lamura ha preso il via ufficialmente una prestigiosa partnership tra BricUp, l’app di DFL dedicata al mondo del fai da te e non solo, e la PB63, nota società di pallacanestro di Battipaglia. E’ stata presentata la squadra di Basket O.ME.P.S. BricUp Battipaglia che milita nel Campionato di Serie A1 Femminile. E’ l’unica squadra campana in A1 e questo per il team battipagliese sarà il settimo anno di fila. La PB63 è una Polisportiva che negli anni ha fatto parlare di sè toccando circa 400 iscritti e militando con le sue squadre in diversi campionati.

Presenti all’evento odierno, nella sede della DFL, i titolari dell’azienda Pasquale e Francesco Lamura, il presidente della PB63 Giancarlo Rossini, il consigliere regionale FIP, Simona Sica, il Responsabile Marketing DFL, Luigi Nasti, e l’addetto stampa della squadra, Giovanni Salerno. Ovviamente non potevano mancare tutte le giovanissime atlete, i dirigenti Francesco Cantelmi e Giuseppe Avagliano e il coach Giuseppe Piazza.

“Per noi si tratta di una valida partnership – ha esordito Pasquale Lamura – che ci dà lustro e ci fa piacere. E’ un progetto sportivo giovane, femminile e per questo e tanti altri validi motivi abbiamo deciso di convolarvi a nozze. Siamo abituati a trionfare, soprattutto dopo il successo ottenuto nel Calcio a 5 con lo Sporting Sala Consilina di cui siamo main sponsor, quindi auguro enormi successi anche alle atlete del basket e gli chiedo tanto impegno“.

Dello stesso avviso anche il fratello Francesco che ha sottolineato quanto l’azienda di famiglia prediliga gli sponsor sportivi “per avvicinare i giovani ad un mondo fatto di sani principi“.

Grato del supporto patron Rossini, che ha parlato di “una partnership importante” e ha detto alle sue atlete:”Ci saranno momenti belli ma anche brutti e noi li affronteremo con il sorriso e la voglia di raggiungere i risultati che ci siamo prefissi“.

Al termine della presentazione delle giovani cestiste, la donazione della divisa alla DFL e del pallone e dello zaino ai fratelli Lamura.

Ai microfoni di Ondanews i protagonisti della giornata.

– Chiara Di Miele –