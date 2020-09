In Basilicata ricomincia la scuola. Bardi agli studenti:”Continuate le vostre vite con tranquillità”

Anche in Basilicata domani inizia un nuovo anno scolastico. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, lancia dunque il suo messaggio di auguri agli studenti lucani e al personale docente e non.

“Sarà un anno diverso dal solito – afferma -. La pandemia che ha interrotto bruscamente le lezioni lo scorso anno non è ancora finita. Per questo abbiamo in questi giorni usato tutte le precauzioni per dare la possibilità all’intero mondo della scuola, dagli studenti agli insegnanti, ai collaboratori amministrativi e a tutti quanti ne fanno parte, la possibilità di lavorare e studiare in tranquillità. Ma questo passa necessariamente anche attraverso il cambio di alcune abitudini consolidate. Dobbiamo infatti avere l’accortezza di seguire le norme che i medici ci hanno consigliato. Evitare gli assembramenti, disinfettarsi spesso le mani, portare la mascherina sono tutti strumenti di prevenzione contro il Covid, in attesa che un vaccino normalizzi le nostre vite“.

Bardi si rivolge specialmente alle ragazze e ai ragazzi:”So bene che alla vostra età il contatto fisico è essenziale. So bene che noi adulti vi stiamo chiedendo un grande sacrificio. Lo facciamo però nel vostro esclusivo interesse. Lo facciamo per tutelare la vostra salute, quella dei vostri cari, quella dei vostri nonni“.

Inizia un nuovo anno scolastico che, come spiega il Presidente lucano, “in un primo momento sarà vissuto tra paure e preoccupazioni. Il messaggio che vi voglio rivolgere è di essere tranquilli. Fino ad ora la nostra regione ha saputo reagire abbastanza bene all’attacco del virus e sono convinto che con il vostro aiuto la Basilicata potrà continuare su questa strada. Senza allarmismi. Ed è per questo che vi invito, sia pure seguendo le norme che ci hanno suggerito, a continuare le vostre vite con tranquillità“.

Bardi sottolinea che lavorerà con il vicepresidente Fanelli e gli assessori Merra, Cupparo, Leone e Rosa “non solo per rendere quanto più tranquillo possibile l’anno scolastico, ma anche per garantire alla nostra comunità un futuro migliore. Una Basilicata più accogliente per tutti. È questo l’impegno che ho preso con tutti quanti voi, ed è per questo che stiamo lavorando. Auguro a tutti voi un buon anno scolastico”.

– Chiara Di Miele –