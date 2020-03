I Volontari della sede di Sala Consilina della Croce Rossa Italiana hanno attivato il servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi.

L’iniziativa è stata avviata per aiutare chi è in situazioni di difficoltà in questo momento in cui tutta la nazione vive un’emergenza sanitaria data dalla diffusione del Coronavirus.

Per usufruire del servizio basta contattare Giuseppe D’Alessandro (392/3425494) o Tonino D’Alessandro (331/4928770) e concordare con gli operatori la consegna a casa.

Il costo della spesa e dei farmaci è a carico del richiedente.

– Paola Federico –