Sala Consilina a lutto per la tragica e prematura scomparsa di Angelica Gargano, la 21enne rimasta coinvolta in un incidente la mattina di Pasqua in contrada Fonti.

La giovane era a bordo della sua Mini Cooper quando, per cause da accertare, ne ha perso il controllo uscendo fuori strada per poi ribaltarsi. Dopo l’impatto, è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno e qui in mattinata, nel reparto di Rianimazione, ha perso la vita nonostante tutti gli sforzi dei sanitari.

Angelica, conosciuta e benvoluta da tutti, lavorava in un bar a Padula e proprio lì pare si stesse recando domenica mattina.

La 21enne aveva frequentato il Liceo Linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

Tanti i messaggi giunti non appena si è diffusa la tragica notizia. La comunità di Sala Consilina e l’intero territorio del Vallo di Diano si sono stretti in modo composto intorno al dolore incolmabile dei familiari e degli amici che fino all’ultimo hanno sperato in un epilogo diverso.

Cordoglio è stato espresso anche dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Cartolano: “Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei genitori, dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene, in questo momento di grande tristezza e sgomento. A nome dell’intera cittadinanza, l’Amministrazione comunale si unisce al lutto e partecipa con affetto al ricordo di una giovane figlia della nostra terra”.

