Importante partecipazione a Milano per Russo Service di Sala Consilina tra i protagonisti del meeting nazionale della rete di Officine Bosch Car Service.

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di confronto, crescita e condivisione per tutti i professionisti della rete i quali hanno affrontato le strategie di sviluppo per le sfide della mobilità futura, con un focus sulla digitalizzazione dei servizi in officina, la manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici e l’eccellenza nell’assistenza al cliente. Durante l’evento sono stati presentati i nuovi piani formativi e le tecnologie diagnostiche d’avanguardia che permetteranno alla rete di confermarsi punto di riferimento assoluto per gli automobilisti.

Per Russo Service era presente a Milano la Responsabile amministrativa Michela Russo. Tanti, inoltre, i titolari e i collaboratori delle officine intervenuti per un momento di confronto e approfondimento.

“Un ringraziamento speciale a GGroup Autodis, per la collaborazione e il supporto sempre costanti” fanno sapere dalla Russo Service.

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