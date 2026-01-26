Furto nella notte a Salerno dove ad essere presa di mira è stata una gioielleria.

Ignoti sono entrati nell’attività in piazza Caduti di Brescia a Pastena utilizzando la tecnica del buco: i ladri hanno forzato la porta d’ingresso dell’agenzia immobiliare vicina praticando un foro nella parete di contatto.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati questa mattina i proprietari che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, che hanno dato il via alle indagini del caso per dare un volto ai responsabili.

Il bottino è in via di quantificazione.