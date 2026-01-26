Emergono i disagi dovuti al maltempo che negli ultimi giorni ha interessato il territorio della provincia di Salerno.

Questa mattina una frana ha coinvolto via San Nicola, nella frazione collinare di Giovi. Grossi massi e terriccio, probabilmente a causa delle abbondanti piogge cadute, si sono staccati dalla parete rocciosa per riversarsi in strada. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenute le squadre di Pissta che dovranno occuparsi della rimozione del materiale franato e della messa in sicurezza della zona. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e l’assessore comunale alle Politiche ambientali Natella.