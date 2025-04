Rubano in un supermercato ma vengono scoperti e arrestati in flagrante dai Carabinieri.

E’ quanto accaduto nella serata di ieri a Sanza, dove due stranieri si sono introdotti all’interno di un’attività commerciale situata in paese. Una volta dentro sono riusciti a rubare diverse bottiglie di alcolici per poi darsi alla fuga, ma sono stati individuati e inseguiti dai militari dell’Arma.

Giunti lungo la SS 517, nel territorio di Buonabitacolo, i due sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato, dopodiché sono stati condotti in caserma in attesa del rito direttissimo.

L’operazione ha messo in luce non solo l’efficienza delle Forze dell’Ordine, ma anche l’importanza della vigilanza e della collaborazione della comunità nel contrastare la criminalità. Questo episodio rappresenta un chiaro esempio di come un intervento tempestivo possa fare la differenza, proteggendo i beni e la sicurezza dei cittadini.